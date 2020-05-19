Похищали людей и держали в "лечебных центрах": на Ривненщине разоблачили преступную группировку (фото)

Правоохранители освободили 145 человек, незаконно удерживаемых в "реабилитационных центрах" Ривненской и Тернопольской областей.

В Ривненской области правоохранители сообщили о подозрении в преступлениях 21 участнику организованной преступной группы, которая занималась похищением людей и принудительным ограничением их свободы.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области, под процессуальным руководством работников прокуратуры области 19 мая сообщено о подозрении 21 участнику организованной преступной группы (в том числе 14 задержанным лицам) по фактам незаконного похищения людей, ограничения их свободы путем помещения в специально приспособленные жилые помещения, пыток удерживаемых лиц на территории Ривненской и Тернопольской области (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

По данным следствия, указанную преступную группу под видом деятельности общественной организации в течение 2016-2020 годов создал и возглавил с целью получения незаконных доходов 45-летний житель города Ривне, в состав которой привлек еще 20 участников, в том числе ранее судимых жителей восточных регионов Украины.

Указанные лица за денежное вознаграждение совершали действия с целью похищения людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительной перевозки из разных регионов Украины и помещения в 6 так называемых «лечебных центров», которые размещались на территориях Ривненской (5) и Тернопольской областей (1). В дальнейшем, похищенные лица незаконно содержались в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. За это заинтересованными лицами осуществлялась периодическая оплата (от 5 до 12 тыс. грн в месяц). При этом, за нарушение режима пребывания в соответствующих помещениях, а также попытки бегства к удерживаемым лицам применялись насильственные действия (помещение в «карцер», нанесение телесных повреждений, принудительное введение в организм психотропных и наркотических веществ) и другие действия с целью подавления их воли.

В рамках уголовного производства 19 мая проведено 27 обысков на территории Ривненской и Тернопольской областей, в частности в так называемых «реабилитационных центрах», по адресам проживания подозреваемых, в принадлежащих им транспортных средствах. Указанные следственные действия проведены с участием 38 следователей полиции, 25 прокуроров, 40 оперативных работников полиции и СБУ, а также 40 спецназовцев.

По результатам обысков в 6 «реабилитационных центрах», которые работали без каких-либо разрешительных документов и медицинского персонала, выявлено 145 незаконно удерживаемых лиц из разных регионов Украины, их документы, а также компьютерную технику, средства мобильной связи, черновые записи о деятельности учреждений, денежные средства, банковские карточки, рекламную продукцию о нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и другое.

Следователи и процессуальные действия по уголовному производству продолжаются. Принимаются меры с целью избрании в отношении подозреваемых мер пресечения и решения вопроса об аресте изъятого имущества.