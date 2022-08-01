К противоправной схеме военнослужащий привлек местного правоохранителя, который стал посредником.

На Полтавщине разоблачен начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, он за взятки обещал избежать призыва по мобилизации.

Об этом сообщило в Telegram Государственное бюро расследований.

"К противоправной схеме военнослужащий привлек местного правоохранителя, который стал посредником. Стоимость "услуги" составляла 50 тысяч гривен. Работники Бюро совместно с сотрудниками СБУ задержали посредника во время передачи части взятки от одного из призывников", - говорится в сообщении.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере добавила, что военнослужащий требовал от мужчины 18 тысяч гривен за исключение его из списков военнообязанных, подлежащих призыву по мобилизации и не вручении повестки о вызове.

В ведомстве уточнили, что организатор схемы - подполковник ВСУ, а его посредник - капитан полиции.

В настоящее время сообщникам сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит лишение свободы до 6 лет.

Напомним, несколько ранее оперативника контрразведки поймали при получении взятки в $60 000.

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