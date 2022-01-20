Память защитников Донецкого аэропорта в армии будут чествовать 20 января.

Ежегодно в течение января в воинских частях, подразделениях Вооруженных сил, высших военных учебных заведениях будут проводиться торжественные и памятные мероприятия, связанные с защитниками ДАП.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, подписан приказ об установлении в системе Минобороны Дня чествования защитников Донецкого аэропорта, который будет отмечаться ежегодно 20 января.

Отмечается, что этот день установлен с целью "военно-патриотического воспитания, чествования подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, которые обороняли Донецкий аэропорт от российского агрессора, и продолжения лучших боевых традиций".

Читайте такжеЗеленский почтил память киборгов, погибших при защите ДАПЕжегодно в течение января будут проводиться торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню чествования защитников Донецкого аэропорта. Это, в частности, мероприятия по чествованию памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые обороняли Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный колокол.

Также в воинских частях ВСУ, в высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводиться тематические встречи, лекции, книжные выставки, просмотр и обсуждение документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и чествованию защитников ДАП.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежегодно 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР", и продолжались до 22 января 2015 года.

В течение 242 дней украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэропорта.

Тогда их прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 100 бойцов и около 440 получили ранения.

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