Туристов пришлось госпитализировать.

В румынских Карпатах двое украинских туристов пострадали, убегая от медведицы. Зверь напал на украинцев, испугавшись взрывов петард, которые зажигали туристы.

Об этом сообщает местное издание Prahova.

Нападение произошло в районе замка Пелеш. На момент прибытия оперативной бригады 28-летний мужчина и 32-летняя женщина были в сознании, у мужчины были ранены рука и нога, а у женщины – только нога.

Читайте такжеСпасение мальчика в Карпатах: "Спал на земле и подготовил ветку, чтобы отбиваться от диких зверей"Мэр города Синая, близ которого произошло нападение, позже заявил, что туристы из Украины пострадали не в результате нападения зверя, а поранились сами, пытаясь убежать от испуганной медведицы, которая защищала своего медвежонка. Туристы успели перепрыгнуть через забор, но поранились колючей проволокой. С травмами рук и ног их доставили в местную больницу.

Мэр также сообщил, что медведицу переселят, а ее детеныша отправят в специализированный центр защиты животных. Вокруг места происшествия установили охранный периметр и сообщили собравшимся в районе о потенциальной опасности.

Напомним, 5 декабря спасатели развернули в Карпатах поиски трех мужчин, которые потерялись, когда катались на снегоходах. Впоследствии, двое из них вышли на связь и рассказали, что уже прибыли на турбазу.

К поискам третьего 50-летнего туриста, заблудившегося на полонине Руна, привлекли вертолеты и дополнительных спасателей. Сегодня его тело нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.

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Автор: Екатерина Малюга