Межобластные рейсовые поезда не будут курсировать по Луганщине 27 и 28 февраля.
Об этом сообщают в Facebook Луганской областной государственной администрации.
"Межобластные рейсовые поезда не будут курсировать по Луганщине 27 и 28 февраля. В течение двух суток, 27-28 февраля, рейсовые пассажирские поезда не будут курсировать по Луганщине", - говорится в сообщении.
А именно, временно приостановлено движение:
- поезда № 20 "Киев-Попасная-Киев";
- поезда № 46 "Ужгород-Лисичанск-Ужгород";
- поезд № 138 Хмельницкий-Лисичанск";
-поезда № 132 "Жмеринка-Лисичанск";
- поезда № 90 "Одесса-Лисичанск";
- поезда № 887 "Харьков-Попасная".
"О дальнейшем графике рейсовых поездов будет сообщено дополнительно. Кроме того, станция "Попасная" переведена на ежедневный режим работы с 07:00 до 19:00", - сообщают в Укрзализныце.