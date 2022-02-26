Станция "Попасная" переведена на ежедневный режим работы с 07: 00 до 19: 00.

Межобластные рейсовые поезда не будут курсировать по Луганщине 27 и 28 февраля.

Об этом сообщают в Facebook Луганской областной государственной администрации.

"Межобластные рейсовые поезда не будут курсировать по Луганщине 27 и 28 февраля. В течение двух суток, 27-28 февраля, рейсовые пассажирские поезда не будут курсировать по Луганщине", - говорится в сообщении.

А именно, временно приостановлено движение:

- поезда № 20 "Киев-Попасная-Киев";

- поезда № 46 "Ужгород-Лисичанск-Ужгород";

- поезд № 138 Хмельницкий-Лисичанск";

-поезда № 132 "Жмеринка-Лисичанск";

- поезда № 90 "Одесса-Лисичанск";

- поезда № 887 "Харьков-Попасная".

"О дальнейшем графике рейсовых поездов будет сообщено дополнительно. Кроме того, станция "Попасная" переведена на ежедневный режим работы с 07:00 до 19:00", - сообщают в Укрзализныце.