Теперь мужчине придется вместе 119 гривень заплатить минимум 17 тысяч гривень штрафа за попытку дать взятку.

Житель Хмельницкой области пытался дать взятку в 2 тысячи гривень, чтобы не платить штраф в размере 17-119 гривень. Теперь ему грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривень или лишение свободы до четырех лет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что 10 июня на 35-летнего мужчину составили протокол за торговлю продуктами без документов в месте, которое не было определено для торговли. Ему грозил штраф в размере от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан - от 17 до 119 гривень.

Вместе того, чтобы заплатить штраф, мужчина решил "договориться" с начальником полиции. Он пытался дать 2 тысячи гривень взятки, но правоохранитель вызвал следственно-оперативную группу.

В отношении горе-торговцы открыли уголовное производство по части 1 статьи 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривень или же до четырех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейшую в истории Украины взятку, которой пытались подкупить руководство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, перечислили на нужды обороноспособности.

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