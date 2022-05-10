С сегодняшнего дня комендантский час на территории этих областей продлится с 23:00 до 05:00.

В Днепропетровской области сократили комендантский час. Также его сократили в Ивано-Франковской области. Новые правила будут действовать с 10 мая.

Об этом в своих официальных Telegram-каналах сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Сегодня на очередном заседании оперативного регионального штаба приняли решение о смене комендантского времени", - написала Онищук.

С сегодняшнего дня комендантский час на территории Днепропетровской и Ивано-Франковской областей продлится с 23:00 до 05:00, то есть его сократили на один час. До этого он действовал с 22:00 до 05:00.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ривненщине изменили время комендантского часа и продажи алкоголя. Новые правила будут действовать с 10 мая.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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