Кроме того, будут восстанавливать названия населенных пунктов на государственных автодорогах, а также дорожные знаки ограничения максимальной скорости.

В Ривненской области меняется время комендантского часа и правила продажи алкогольных напитков.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

"Только что Совет обороны области принял ряд важных решений. В частности: изменить время комендантского часа с 23:00 до 5:00. Соответствующие изменения вступают в действие с 10 мая", - говорится в сообщении.

Также с завтрашнего дня продлено время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания - с 11:00 до 21:00.

Кроме того, по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог будут восстанавливать дорожные знаки ограничения максимальной скорости во всем регионе и названия населенных пунктов на государственных автодорогах - однако только в Дубенском и Ривненском районах.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, будет ли комендантский час в Киеве 8-9 мая. По словам городского головы, в ближайшие дни существует высокая вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины.

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