Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, двум его подчиненным – до десяти.

В Черновицкой области командир одной из воинских частей поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны сделать капитальный ремонт в собственном доме. Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Отмечается, что при этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая "боевые" доплаты по 100 тыс. грн каждому в месяц.

В ГБР обратили внимание, что большинство личного состава батальона сейчас выполняет боевые задачи на востоке страны. Однако фигуранты договорились между собой о "взаимовыгодном" соглашении. Вместо защиты страны двое подчиненных командира остались на Буковине, чтобы делать ремонт в его частном доме.

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"Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного обеспечения, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".

Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат – в уклонении от воинской службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет заключения.

Другие правонарушения военнослужащих

В октябре двум военнослужащим из Ривненской области, которые незаконно получали денежное обеспечение и боевые доплаты, фактически не появляясь на место службы, сообщили о подозрении. Ими оказались дочь и экс-жена чиновника одной из воинских частей.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину последняя заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба. Однако на работу женщины выходили лишь первые три месяца службы. Затем они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное довольствие.

По документации, молодая женщина несла службу на украино-белорусской границе, за что получала около 50 тысяч гривен доплаты, а ее мать якобы находилась на востоке страны, и ее выплата составляла – 120 тысяч гривен в месяц. До разоблачения правоохранителями в целом им было незаконно начислено почти 2 миллиона гривен.

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