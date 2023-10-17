Ими оказались дочь и экс-жена чиновника одной из воинских частей в Ривненской области.

Двум военнослужащим из Ривненской области, которые незаконно получали денежное обеспечение и боевые доплаты, фактически не появляясь на место службы, сообщено о подозрении.

За данными Государственного бюро расследований, женщины начали службу в одной из воинских частей Ривненской области в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба.

"Однако на работу женщины выходили только первые три месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное обеспечение", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ГБР, по документации, молодая женщина несла службу на украино-белорусской границе, за что получала около 50 тысяч гривен доплаты, а ее мать якобы находилась на востоке страны, и ее выплата составляла – 120 тысяч гривен в месяц. До разоблачения правоохранителями в целом им было незаконно начислено почти 2 миллиона гривен.

"При этом женщины вызывающе вели публичный образ жизни в городе, в частности посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно видели знакомые, которым было доподлинно известно, что они должны находиться на службе", - сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, в этой воинской части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По оперативной информации, экс-супруги продолжают проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно с целью продвижения по службе и избежания конфликта интересов.

Женщины подозреваются в самовольном оставлении воинской части военнослужащим, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Другие новости о преступлениях военнослужащих

В конце сентября в Харькове задержали военнослужащего, который бросил своих собратьев и сбежал из расположения воинской части. Мужчина скрывался и в соцсетях пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали.

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