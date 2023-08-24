Также в военном городке под руководством его жены работал подпольный магазин, где продавались продукты, которые государство выделяло для военных.

Во Львовской области задержан заместитель командира воинской части, который дал указание солдатам строить для него двухэтажный дом.

Как сообщает Государственное бюро расследований, с середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте "командира". К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек семерых военнослужащих.

Также чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена.

Видео дня

"По имеющимся данным, в нем военнослужащим продавали пищевые продукты, которые государство официально выделяло для обеспечения военных", - говорится в сообщении.

По месту жительства фигуранта провели обыски. Правоохранители изъяли документацию и крупную сумму денег в разной валюте.

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Эксплуатация солдат военными должностными лицами на собственном строительстве

В начале августа стало известно, что на Закарпатье военком эксплуатировал солдат ВСУ на строительстве собственной усадьбы. Его арестовали с возможностью внесения 805 тысяч гривен залога.

Кроме того, недавно в Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Вас также могут заинтересовать новости: