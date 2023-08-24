Во Львовской области задержан заместитель командира воинской части, который дал указание солдатам строить для него двухэтажный дом.
Как сообщает Государственное бюро расследований, с середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте "командира". К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек семерых военнослужащих.
Также чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена.
"По имеющимся данным, в нем военнослужащим продавали пищевые продукты, которые государство официально выделяло для обеспечения военных", - говорится в сообщении.
По месту жительства фигуранта провели обыски. Правоохранители изъяли документацию и крупную сумму денег в разной валюте.
Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Эксплуатация солдат военными должностными лицами на собственном строительстве
В начале августа стало известно, что на Закарпатье военком эксплуатировал солдат ВСУ на строительстве собственной усадьбы. Его арестовали с возможностью внесения 805 тысяч гривен залога.
Кроме того, недавно в Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.