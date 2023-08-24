К строительству дома он привлек семерых военных / фото ГБР

Во Львовской области задержан заместитель командира воинской части, который дал указание солдатам строить для него двухэтажный дом. 

Как сообщает Государственное бюро расследований, с середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте "командира". К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек семерых военнослужащих.

Также чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена.

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"По имеющимся данным, в нем военнослужащим продавали пищевые продукты, которые государство официально выделяло для обеспечения военных", - говорится в сообщении.

По месту жительства фигуранта провели обыски. Правоохранители изъяли документацию и крупную сумму денег в разной валюте.

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Эксплуатация солдат военными должностными лицами на собственном строительстве

В начале августа стало известно, что на Закарпатье военком эксплуатировал солдат ВСУ на строительстве собственной усадьбы. Его арестовали с возможностью внесения 805 тысяч гривен залога. 

Кроме того, недавно в Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом. 

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