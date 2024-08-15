В этом году в Киеве не объявляли пляжный сезон из-за действия военного положения.

В Киеве провели исследования воды на 15 столичных пляжах, и на некоторых из них обнаружена кишечная палочка.

Такой информацией поделилось коммунальное предприятие "Плесо". Отмечается, что в период с 5 по 6 августа были проверены такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторий", "Остров Оболонский", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща Водица".

По результатам исследований, соответствуют нормам качества воды только три пляжа, а именно - "Венеция", "Молодежный" и "Остров Оболонский". Превышенное содержание кишечной палочки обнаружили на пляжах "Золотой" и "Пуща-Водица". На всех остальных результат исследования показал нейтральные показатели качества воды и нерекомендованные для купания.

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"Напомним, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, учитывая действие военного положения и соответствующее решение Совета обороны города Киева. Гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления, поскольку это может помешать беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", - добавили в КП "Плесо".

Важные новости - Киев сейчас в центре внимания

Накануне в КГГА сообщили, что в Киеве начало резко расти количество людей с положительным тестом на коронавирус COVID-19. Соответственно, только за вторую неделю августа уже заболели 1 283 человека, из них 174 ребенка.

Вечером 15 августа в кафе в центре Киева прогремел взрыв в результате подрыва гранаты. Позже мэр Виталий Кличко сообщил, что в кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет.

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