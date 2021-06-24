Речь идет о пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила киевлян о кишечной палочке на ряде пляжей города.

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве в Facebook.

"В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в заметке.

В связи с этим Госпродпотребслужба рекомендует киевлянам пользоваться этими пляжами исключительно с зонами отдыха населения - без купания.

Купальный сезон в Киеве 2021

С середины июня 2021 года в столице наконец установилась жаркая и сухая погода, поэтому жители и гости Киева заполонили городские пляжи.

Госпродпотребслужба Киева проверила подготовку 14 городских пляжей к купальному сезону:

в Днепровском районе - "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбін2 и "Центральный";

в Деснянском - пляжи "Троещина" и "Черторой";

в Голосеевском - "Галерный";

в Оболонском - "Вербный" и "Пуща-Водица".

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Автор: Татьяна Поляковская