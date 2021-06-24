Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила киевлян о кишечной палочке на ряде пляжей города.
Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве в Facebook.
"В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в заметке.
В связи с этим Госпродпотребслужба рекомендует киевлянам пользоваться этими пляжами исключительно с зонами отдыха населения - без купания.
Купальный сезон в Киеве 2021
С середины июня 2021 года в столице наконец установилась жаркая и сухая погода, поэтому жители и гости Киева заполонили городские пляжи.
Госпродпотребслужба Киева проверила подготовку 14 городских пляжей к купальному сезону:
- в Днепровском районе - "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбін2 и "Центральный";
- в Деснянском - пляжи "Троещина" и "Черторой";
- в Голосеевском - "Галерный";
- в Оболонском - "Вербный" и "Пуща-Водица".
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