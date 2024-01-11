По его словам, Украина теперь должна воевать эквивалентом военных.

Украина уже исчерпала время, когда могла воевать против превосходящих сил врага. Сейчас необходимо эквивалентное количество бойцов.

Как сообщил экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире" Украинского радио", обсуждения законодательных инициатив по мобилизации "отстали от жизни более чем на год".

По его мнению, это должно было состояться в октябре 2022 года. До сентября 22-го года был шанс, что украинцы могут провоевать эту войну и победить силами тех людей, которые массово пошли в армию весной-летом 2022 года. Когда в сентябре Путин начал в России массовую мобилизацию, то дальше было очевидно, что нам тоже этого не избежать.

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"Есть вещи, через которые не перепрыгнешь. Воевать значительно меньшими силами, чем у врага, можно какое-то время, но мы его уже более чем исчерпали. Нам надо выставить эквивалентное количество бойцов, а по-хорошему еще и создать преимущество. Возможно, я кого-то удивлю, но мы все это время воюем меньшим количеством солдат, чем у нашего врага. И все успехи, которые мы добыли, мы добыли в меньшинстве. Но всему есть предел и мы ее давно прошли", - отметил Дикий.

Закон о мобилизации - последние новости

Ранее Гончаренко заявлял, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики считает, что в законопроекте о мобилизации есть коррупционные риски.

Это подтвердила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, которая отметила, что действительно в правительственном законопроекте о мобилизации выявлен ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам.

Также, по словам Гончаренко, недостатки нашел и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Там проголосовали за то, чтобы рекомендовать профильному комитету доработать его с учетом альтернативных законопроектов.

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