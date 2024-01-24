Компания уже разрабатывает программы для ветеранов с применением иностранных практик.

Более 10 тысяч сотрудников компании "Метинвест" прошли сквозь ряды ВСУ или сейчас находятся в армии. Также в компании много людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны. Поэтому в 2024 году компанией будут реализованы многие программы по поддержке и адаптации ветеранов, разработанные совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике, рассказал руководитель офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

"Мы всех ветеранов ждем, за всеми держим рабочие места. Мы бы хотели, чтобы эти ветераны, которые проливали свою кровь, отдавали здоровье за то, чтобы мы могли жить, вернулись и работали. У нас будет очень много программ, связанных с ветеранами. Мы хотим эти программы реализовать совместно с нашими американскими партнерами, чтобы они показали, как правильно это делать. Они имеют большой опыт войны во Вьетнаме, когда оттуда возвращались их ветераны", – пояснил Водовиз.

Он напомнил, что миллион мобилизованных украинцев рано или поздно начнут возвращаться домой, большинство – с психическими и физическими травмами, и с этими людьми надо будет работать. Именно поэтому компания "Метинвест" выделяет на программы адаптации большие средства – хотя, как и все, страдает от дефицита персонала, который вызван, в том числе, мобилизацией.

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"Сейчас у нас каждый шестой рабочий служит в ВСУ. Это большая нагрузка на бизнес. А сейчас хотят принять новые законы по мобилизации. Мы понимаем государство, потому что на передовой около миллиона человек, и нужна ротация. Но государство должно взвешивать: есть экономика, кормящая людей, которые служат. Им надо выплачивать зарплату, обеспечивать амуницией и бензином, кормить и все такое. Эти деньги дает бизнес. Чтобы бизнес функционировал, нельзя забрать в армию 50% его работников! Надо искать какие-то компромиссы с бизнесом. Например, о налоговом бремени, сколько людей кто может бронировать, или о том, насколько критичным является этот бизнес. Вот на эту сферу я попросил бы законодателей посмотреть немного внимательнее", – подчеркнул Водовиз.

Ранее стало известно, что "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова начал создание инклюзивной системы интеграции ветеранов в мирную жизнь и работу. Также компания создала гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь", которая помогла почти полмиллиону украинцев пищевыми продуктами и вещами первой необходимости, а больницам – медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Психологическую реабилитацию в рамках проекта уже прошли 1100 женщин и детей. Также он развивает программу протезирования, которая сейчас охватывает 96 военнослужащих и гражданских. А общая сумма помощи по всем этим направлениям составляет более 430 млн грн собственных и привлеченных от доноров средств.