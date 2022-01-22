Музыканты исполнили марш "Зродились ми великої години".

Полицейские оркестры трех областей объединились, чтобы поздравить украинцев с Днем Соборности.

Музыканты исполнили марш "Зродились ми великої години". Ролик исполнения опубликован на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

В 30-х годах прошлого века песня была утверждена руководящим органом ОУН как гимн организации. А в 2018 году ее адаптированный вариант стал маршем украинского войска на параде ко Дню Независимости Украины.

"Символическая музыкальная "цепь" протянулась от Донетчины до Хмельнитчины и Сумщины. Мы - это Украина", - говорится в описании видео.

Полицейские оркестры играли, в частности, в Хмельницком, Мариуполе и Сумах.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Соборности и призвал к единству.

В Киеве образовали цепь единения от Софиевского до Михайловского соборов.

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Ранее военные оркестры выступили в украинских аэропортах в память о подвиге защитников Донецкого аэропорта.

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