День Соборности Украины ежегодно отмечается 22 января.

Такой национальный праздник является важным для жителей нашей страны. Он был учрежден, чтобы украинцы помнили, что их страна - свободное и независимое государство. УНИАН расскажет об истории возникновения праздника и поможет вам поздравить своих близких.

Ранее мы говорили, положены ли дополнительные выходные дни в январе в честь подобных дат.

День Соборности Украины 2022 - история и традиции

Согласно официальным источникам, 22 января 1928 года Центральная Рада на IV универсале провозгласила, что отныне Украина является независимым государством. Через год, 22 января 1919 года подписали Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Это означало, что республики объединяются и создают единое государство. Позднее договоренность назвали "Акт Злуки".

Читайте такжеРождественский сочельник 2022: дата, традиции и христианская суть праздникаНесмотря на подписанный акт, объединения территорий не произошло, но такое действие существенно повлияло на политическую ситуацию в стране. В 1990 году, наканун годовщины, между Киевом и Львовом десятки тысяч людей, держась за руки, выстроились в "живую цепь". Такая акция подтверждала стойкость и единство украинского народа.

В 1999 году действующий президент Леонид Кучма официально установил праздник 22 января, как День Соборности Украины. 13 ноября 2021 года президент Петр Порошенко учредил 2 праздника: День Соборности Украины (22 января) и День Достоинства и Свободы Украины (21 ноября).

День Соборности Украины - поздравления и открытки

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

Поздравляю с Днем Соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

***

Гордо реет сине-желтый флаг -

Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной -

Слава Украине! Героям слава!

Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

***

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

Поздравляем жителей Украины с Днем Соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

***

С Днем Соборности Украины

Всех поздравляем мы сердечно!

К ней чувства теплые необъяснимы,

Но, кажется, они навечно!

Пусть у страны чудесной нашей

Счастливым будет лишь итог,

И будет радость в жизни вашей -

Примите теплый поздравок!

22 января мы празднуем День соборности Украины - день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

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