Музыканты проводят такую акцию уже в седьмой раз.

Военные оркестры выступили в украинских аэропортах. Акция проводится в память подвига защитников Донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прямо посреди терминалов музыканты исполняют композиции в память о легендарных киборгах, которые 244 дня защищали аэропорт уже оккупированного города.

Военные оркестры уже играли в Борисполе, Запорожье, Днепре, Николаеве, Львове и Харькове. Акция запланирована в аэропортах Одессы и Ивано-Франковска.

Читайте такжеНе Нигоян: в ГБР назвали имя первого убитого во время событий Революции ДостоинстваСтоит отметить, что военные музыканты приезжают в аэропорты почтить память киборгов уже в седьмой раз.

Справка УНИАН. Донецкий аэропорт, названный в честь композитора из Донецкой области Сергея Прокофьева, открыли еще в 1933 году. Накануне "Евро-2012" начали строительство новой взлетной полосы на 972 миллиона гривень. Общая стоимость реконструкции достигла в конце 6,97 миллиарда гривень.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР", и продолжались до 22 января 2015 года.

В течение 242 дней украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэропорта. Тогда их прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и почти 500 получили ранения.

Донецкий аэропорт был захвачен пророссийскими боевиками, когда, воспользовавшись перемирием, для эвакуации своих убитых и раненых, они заминировали и взорвали здание, где располагались украинские защитники.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине ежегодно 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. В этом году президент Владимир Зеленский отметил, что бесстрашием и несокрушимостью защитники Донецкого аэропорта показали всем, что бороться за свою землю надо до конца.

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