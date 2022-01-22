Президент обратился к гражданам по случаю Дня Соборности Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня Соборности Украины.

Он напомнил, что сегодня в Украине отмечают 103-ю годовщину со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в соборную Украину.

"Провозглашение Акта злуки – важная страница в летописи государства, и сейчас, за более чем столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только про историю, это про наше настоящее и будущее", - отметил глава государства.

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По его словам, День Соборности Украины – национальный праздник и важная памятная дата.

"В этот день мы празднуем годовщину воплощения стремлений о единстве Украины, торжества оптимизма и веры. "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика" - эти строки из Универсала врезались в нашу генетическую память на века.

Просматривая хроники тех дней и перечитывая воспоминания людей, которые творили историю и которые на площади приветствовали это судьбоносное решение, чувствуешь дух времени, проникаешься особым настроением", - отметил Зеленский.

По его мнению, история Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, постичь причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос – почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался.

"Ответ очевиден – единство украинского народа. Это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас. Украина – это мы", - подчеркнул президент.

Он призвал граждан выполним свой долг перед будущими поколениями - сохранить Независимость и Соборность Украины.

Справка УНИАН. В Украине сегодня отмечают День соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.

Официальным праздником День соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Через три года в ноябре 2014 года действующий то время глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня соборности.

В День соборности главной традицией является построение "живой цепи". Самую первую "цепь" украинцы создали 21 января 1990 года. Тогда "живая цепь", в которой приняли участие 450 тысяч человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.

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