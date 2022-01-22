К акции присоединились и французские исследователи, которые сейчас находятся на станции.

Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности. Украинские полярники не забыли о празднике и образовали цепь единства вокруг станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

"Живую цепь" украинские ученые образовали в снежном тоннеле. Вокруг них – многометровые сугробы из снега, говорится в сообщении National Antarctic Scientific Center of Ukraine в Facebook.

К акции присоединились как участники экспедиции, так и исследователи, которые работают на станции. Таким образом украинцы, которые сейчас находятся далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения. Полярники виртуально взялись за руки с тысячами других украинцев.

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"Ведь в Антарктиде очень четко осознаешь, какой уникальной, красивой и разнообразной является Украина, и что нам всем важно объединиться для ее сохранения и защиты", – говорится в сообщении Национального антарктического научного центра Украины.

Напомним, как писал УНИАН, недавно станцию "Академик Вернадский" буквально засыпало снегом. Таких снегопадов здесь не видели в течение 20 лет. Полярникам пришлось откапывать всю инфраструктуру станции.

Справка УНИАН. В Украине сегодня отмечают День соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.

Официальным праздником День соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Через три года в ноябре 2014 года действующий то время глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня соборности.

В День соборности главной традицией является построение "живой цепи". Самую первую "цепь" украинцы создали 21 января 1990 года. Тогда "живая цепь", в которой приняли участие 450 тысяч человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.