Они развернули между соборами 500-метровый флаг Украины.

В центре Киева в рамках акции ко Дню Соборности "Скажи Украине "да" активисты образовали символическую цепь единения от Софиевского до Михайловского соборов.

Как передает корреспондент УНИАН, около 300 участников акции собрались на Софийской площади и до Михайловского собора развернули 500-метровый флаг Украины.

Перед этим участники акции сообщили, что она проходит сегодня в 60 странах.

Также они отметили, что призывают западных партнеров усилить военную помощь для Украины, применить "адские" санкции против России, заблокировать "Северный поток-2" и содействовать Украине в ее приближении к НАТО.

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Участники акции призывают украинские власти, в частности ускорить реализацию реформ, необходимых для получения Плана действий по членству в НАТО.

Завершиться акция должна чествованием памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне.

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