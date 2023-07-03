Вице-премьер-министр и глава Минреинтеграции Ирина Верещук отреагировала на вопиющий случай, когда мужчине пришлось идти пешком из Херсонской области с собакой. Она заверила, что каждый желающий может эвакуироваться.
"Когда мы организовываем эвакуацию, люди едут со своими животными. Мы знаем, что часто это их держит в месте боевых действий. Были приняты решения, чтобы помогать людям и в вагоны тоже допускать с животными", - заявила чиновница в эфире телемарафона.
По ее словам, инцидент с мужчиной и его питомцем досадный и она удивлена, что за три дня ему никто не помог. Верещук заверила, что власть работает над тем, чтобы таких случаев больше не было.
"В этом случае, когда мы говорим о количестве мест, количестве транспортных средств – их достаточно. Нам помогают волонтеры, помогают международные организации. В Херсонской области нет проблем, чтобы эвакуироваться", - подытожила чиновница.
Мужчина шел пешком в Одессу с собакой - что известно
Житель Херсона пострадал из-за подрыва Каховской ГЭС, а его семья погибла от российской ракеты. Он сам шел пешком до Одессы, прихватив только овчарку.
Мужчину с животным не пустили в эвакуационные автобусы, потому что у собаки не было намордника. По словам владельца пса, он не просил никого о помощи, потому что не имел на это моральных сил.