Чиновница отметила, что каждый может эвакуироваться с питомцем.

Вице-премьер-министр и глава Минреинтеграции Ирина Верещук отреагировала на вопиющий случай, когда мужчине пришлось идти пешком из Херсонской области с собакой. Она заверила, что каждый желающий может эвакуироваться.

"Когда мы организовываем эвакуацию, люди едут со своими животными. Мы знаем, что часто это их держит в месте боевых действий. Были приняты решения, чтобы помогать людям и в вагоны тоже допускать с животными", - заявила чиновница в эфире телемарафона.

По ее словам, инцидент с мужчиной и его питомцем досадный и она удивлена, что за три дня ему никто не помог. Верещук заверила, что власть работает над тем, чтобы таких случаев больше не было.

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"В этом случае, когда мы говорим о количестве мест, количестве транспортных средств – их достаточно. Нам помогают волонтеры, помогают международные организации. В Херсонской области нет проблем, чтобы эвакуироваться", - подытожила чиновница.

Мужчина шел пешком в Одессу с собакой - что известно

Житель Херсона пострадал из-за подрыва Каховской ГЭС, а его семья погибла от российской ракеты. Он сам шел пешком до Одессы, прихватив только овчарку.

Мужчину с животным не пустили в эвакуационные автобусы, потому что у собаки не было намордника. По словам владельца пса, он не просил никого о помощи, потому что не имел на это моральных сил.

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