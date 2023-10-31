По его словам, каждый должен делать то, что умеет и может.

Украинский военный батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка предупредил, что воевать должны все украинцы. Речь идет не только о войне в окопах, но без непосредственного участия в боевых действиях.

Как заявил Ябчанка в интервью "Эспрессо", в случае пассивности украинцев мы потеряем свое государство.

"Я сейчас просто призываю - не все в окоп, а все на войну. Воюйте как можете, но поймите, что здесь вопрос, что мы можем остаться без страны", - заявил Ябчанка.

Военный также добавил, что каждый украинец должен не прятаться от призыва и помогать войску деньгами. По его словам, воин в окопе будет чувствовать справедливость, что он воюет, но за его спиной стоят украинцы, которые помогают ему воевать эффективнее.

"В России главная задача - прекратить существование Украины, независимого и суверенного государства. Какие вам еще нужны доказательства, что надо воевать? Нередко находятся люди, которые оправдывают свою отлученность от войны и реальности тем, что у нас не такая власть", - сказал он.

Мобилизация в Украине - что сегодня стоит знать

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину стране объявили мобилизацию. С 1 октября 2023 года в военкоматы должны прийти не только мужчины призывного возраста, но и женщины-медики, которые также являются военнообязанными.

Прохождение службы военными, заключившими контракт, и военнослужащими, которых призвали в рамках мобилизации из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, отличается. В Минобороны ранее объяснили, в чем значительные различия.

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