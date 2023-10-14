На данный момент мобилизация в Украине касается мужчин от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу в Вооруженных силах Украины.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо, прокомментировал информацию о том, что якобы на военную службу будут призывать всех граждан, включая женщин.

"Сейчас женщины-медики просто встают на воинский учет, но это не означает мобилизацию. Это для всеобщего успокоения. Это для того, чтобы выполнить требования законопроекта о военном учете", - сказал он в эфире телемарафона.

По словам Фитьо, на данный момент мобилизация в Украине касается мужчин от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу в Вооруженных силах Украины.

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"Основной месседж, который хотел бы всем напомнить: обязанность защищать свою страну прописана в Конституции Украины и для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины – необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои учетные данные", - призвал он.

В качестве примера он привел информацию о болезни военнообязанного или праве на отсточку от службы – эти данные также нужно предоставить ТЦК.

"Так же и женщинам: нужно лично приходить в центры комплектования, предоставлять весь перечень документов, который есть", - добавил военный.

Мобилизация студентов

14 октября 2023 года стало известно о том, что в Украине могут мобилизовать отдельных студентов. Министерство образования и науки Украины сообщило, что украинских студентов, находящихся в академическом отпуске, могут мобилизовать.

Эта категория студентов подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Поэтому, студентов в академотпуске могут забрать в армию, если они не имеют других оснований для предоставления отсрочки от призыва.

В ВСУ ответили, что нужно знать о повестках. По словам Фитьо, повестку военнообязанному гражданину должны вручать лично. Повестки разрешено вручать в местах, которые определены законом. Он отмечал, что практически их можно вручать повсюду. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту.

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