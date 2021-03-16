Согласно статистике во время пандемии украинцы стали в три раза чаще покупать в интернете, что привело к активизации деятельности кибермошенников.
Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".
Журналисты рассказали о новых схемах "развода на деньги" в сети, которые работают даже тогда, когда вы покупаете совершенно новые товары из интернет-магазинов без предоплаты.
Самые распространенные схемы мошенничества в интернете:
- Мошенники пересылают пустую коробку без самого товара по почте, а поскольку на ней термопленка, то покупатель не имеет права ее открывать для проверки.
- Фишинговая атака с целью получить данные банковской карты. Для этого мошенники создают фейковые сайты-близнецы популярных ресурсов для онлайн покупок, на которых человек может ввести данные своих банковских карт.
- Продажа подделок товаров известных брендов под видом оригинала.
Всего за время пандемии мошенники выманили у украинцев через интернет 241 миллион гривень. Как не попасть на крючок кибермошенников и уберечь себя от потери денег - смотрите подробнее в сюжете.
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