Всего за время пандемии мошенники выманили у украинцев через интернет 241 миллион гривень.

Согласно статистике во время пандемии украинцы стали в три раза чаще покупать в интернете, что привело к активизации деятельности кибермошенников.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Журналисты рассказали о новых схемах "развода на деньги" в сети, которые работают даже тогда, когда вы покупаете совершенно новые товары из интернет-магазинов без предоплаты.

Самые распространенные схемы мошенничества в интернете:

Мошенники пересылают пустую коробку без самого товара по почте, а поскольку на ней термопленка, то покупатель не имеет права ее открывать для проверки.

Фишинговая атака с целью получить данные банковской карты. Для этого мошенники создают фейковые сайты-близнецы популярных ресурсов для онлайн покупок, на которых человек может ввести данные своих банковских карт.

Продажа подделок товаров известных брендов под видом оригинала.

Всего за время пандемии мошенники выманили у украинцев через интернет 241 миллион гривень. Как не попасть на крючок кибермошенников и уберечь себя от потери денег - смотрите подробнее в сюжете.

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Автор: Олег Давыгора