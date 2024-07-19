В министерстве не считают целесообразным вносить изменения в законодательство в этом вопросе.

В Министерстве обороны Украины не видят необходимости вносить изменения в законодательство, которые должны касаться мобилизации лиц до 25 лет. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"У нас сейчас корректно прописано в законодательстве, что лица до 25 лет это призывники, а не военнообязанные. За исключением тех случаев, когда человек прошел военную кафедру или прошел срочную службу раньше", - сказала она. Поэтому отметила, что министерство не видит необходимости принимать законопроект с регистрационным номер 1137 и альтернативный к нему по мобилизации лиц до 25 лет и менять ныне действующие нормы законодательства по мобилизации лиц до 25 лет. "Мы не видим необходимым сейчас менять это правило", - подчеркнула Калмыкова.

Мобилизация лиц до 25 лет - подробности

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается внести изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№11379). Им предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных до 25-летнего возраста.

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Сейчас, согласно закону о мобилизации, призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовительную базовую военную службу. Но на практике, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно годному, направляют на ВВК.

Законопроектом предлагается установить, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время до вступления в силу закона о мобилизации.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что из-за изменений в законодательство о мобилизации возникла проблема, что могут быть мобилизованными мужчины до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных к военной службе.

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