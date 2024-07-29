В Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, если они пригодны к службе, и мобилизуют тех, кто ранее считался "ограниченно годным".

В Верховной Раде хотят исправить коллизию в законодательстве, из-за которой бывшие "ограниченно годные" в возрасте до 25 лет теперь подпадают под мобилизацию, а их "полностью годные" сверстники - нет. Однако военное командование Украины выступает против исправления этой коллизии. Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины на запрос "Радио Свобода".

Суть коллизии

Новое законодательство, принятое весной, освобождает от мобилизации только "призывников". А согласно закону призывниками являются мужчины в возрасте до 25 лет, которые пригодны к срочной службе, но еще не отслужили. То есть определяющим здесь является не возраст, а формально-правовой статус человека. Именно поэтому под мобилизацию подпадают мужчины, которые прошли срочную службу, но не достигли 25-летнего возраста.

В то же время мужчины, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, в мирное время освобождались от срочной службы, хотя и оставались военнообязанными. Поэтому они не имели статуса "призывников". А значит в отношении них не действует норма о "мобилизации с 25 лет".

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В парламентском Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады на рассмотрении находится несколько законопроектов, направленных на решение этой коллизии. Авторы законопроектов предлагают просто приравнять лиц до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годных", к призывникам. И не мобилизовать их до достижения ими 25 лет.

Позиция Генштаба

В Главном управлении персонала Генштаба заявили, что они получали для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов, которые направлены на исправление коллизии. Но не согласовали их.

"Учитывая то, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации... указанные законопроекты не были поддержаны", - говорится в ответе на запрос журналистов.

Военные считают, что часть граждан использовала этот статус с целью уклонения от прохождения военной службы в мирное время. Также, по мнению Генштаба, это снизит мобилизационный ресурс войска.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мероприятий по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнения ими задач по защите государства и восстановления его территориальной целостности", - говорится в письме.

Мобилизация "ограниченно годных"

Как писал УНИАН, 4 мая вступили в силу новые законодательные нормы, согласно которым было отменено такое понятие и статус военнообязанных как "ограниченно годный". Все граждане, которые имели такой статус, должны повторно пройти медицинскую комиссию, чтобы их зачислили или в "годные", или в окончательно "непригодные". На это закон отводит 9 месяцев, начиная с 4 мая.

Недавно в Генштабе признались, что около 90% военнообязанных, которые ранее имели статус ограниченно годных к службе, после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) сейчас признают годными к службе.

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