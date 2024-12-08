'Нужно, чтобы было такое право': начальник Черкасского ТЦК о мобилизации женщин

Олег Тимошенко рассказал, нужна ли принудительная мобилизация женщин и вручают ли ТЦК повестки украинкам.

Женщины должны иметь право мобилизоваться, хотя в текущем и следующем году не должно возникнуть ситуации, когда будут мобилизовать всех женщин, заявил начальник Черкасского ТЦК и СП Олег Тимошенко. Он подчеркнул, что для украинок должны быть "открыты возможности" для поступления на службу.

"Я думаю нужно, чтобы было такое право [мобилизоваться]. Как целевая такая, именно мобилизация, чтобы обратить внимание и работать, что надо мобилизовать всех женщин - такого точно не надо", - сказал Тимошенко в интервью "18000".

Кроме того, он рассказал, что Территориальные центры комплектования уже вручали военнообязанным женщинам повестки.

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"Сказать, что не вручали - это неправда. Вручали и вручаем. Но это повестки, в первую очередь, направленные на такие действия, как взятие на воинский учет. Например, если получена военная специальность", - подчеркнул Тимошенко.

Мобилизация женщин - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что мобилизация женщин должна быть добровольной, по словам подполковника ГУР Андрея Савенко. "Потому что если у нас уже женщины принудительно будут идти в армию, а эти "фитнес-мальчики" будут убегать, то я не знаю, что тогда от этого общества можно ожидать", - отметил он.

Кроме того, народный депутат Соломия Бобровская и вовсе считает, что мобилизация женщин не будет иметь успеха в усилении армии. И что это - манимулятивные дискуссии.

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