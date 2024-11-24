Максим Жорин рассказал, приветствует ли принудительную мобилизацию женщин.

На сегодняшний день не может вообще идти речи о вынужденной мобилизации женщин в Украине, заявляет заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, тем не менее, женщин, которые добровольно готовы идти служить в армию очень много.

"Даже работая с этим ресурсом, мы могли бы сформировать женские подразделения. Полностью, конечно, это не перекроет потребностей, но это инструмент, которому стоит уделить внимание, он работает в комплексе", - подчеркнул военный в интервью Video NV.

И добавил, что женщины-добровольцы не могут найти себе место в армии из-за того, что они видят себя на конкретных должностях, но в некоторых подразделениях они заняты. В частности, в Третьей отдельной штурмовой бригаде (ОШБр) до сих пор сохраняется подобная ситуация, когда девушек, желающих туда попасть, больше, чем должностей для них.

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При этом Жорин подчеркивает, что многие командиры не слишком хотят брать девушек в свою команду по причине того, что им сложно поставить задачу, так как существует чрезвычайно высокий риск их гибели или ранения.

"Второе, что тоже сильно влияет, случаи гибели девушки в пехоте всегда очень сильно влияют на морально-психологическое состояние всего коллектива. Гораздо больше угнетает коллектив, чем если бы погиб парень. Ну, вот мы так устроены", - отметил военный

Поэтому он считает, что хорошей была бы идея создания женских подразделений, где бы женщины женщинам отдавали приказы.

Другие новости о мобилизации женщин

Ранее УНИАН сообщал, что считает подполковник ГУР о мобилизации женщин. Он заявил, что против принудительного процесса, так как тогда возникнет множество вопросов, почему "фитнес-мальчики" убегают, а женщины идут в армию вместо них.

Кроме того, нардеп резко высказалась о призывах относительно мобилизации женщин.

"Я откровенно не понимаю спекулятивного хайпа по поводу принудительной мобилизации женщин "уже завтра", потому что это не соответствует ни государственным потребностям, ни реалиям", - подчеркнула Соломия Бобровская.

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