Он также прокомментировал возможность мобилизации женщин.

В Украине возле военкоматов не наблюдаются очереди из желающих идти служить и защищать свою родину.

Об этом сказал подполковник Главного управления разведки (ГУР) Андрей Савенко в интервью NV. "Мы уже даже дошли до такого стыда, что здоровых парней нужно сажать в бусик и силой тащить в военкомат. Просто чтобы он пришел и обновил свои данные. Поэтому, к сожалению, имеем такую ситуацию, что бойцы, которые уже отслужили два года и больше, не могут уйти с фронта, потому что некем их заменить. А если просто демобилизовать этих уже опытных воинов, которые встали на защиту родины, мы откроем фронт, и все", - сказал военный.

Он выразил мнение, что если человек за 10 лет войны не дошел до военкомата, то у него лично вопросов не возникает, хочет ли такой человек служить вообще. "Такие люди будут делать все, чтобы избежать службы, чтобы избежать войны", - констатировал Савенко.

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Относительно мобилизации женщин, то военный отметил, что на фронте будут полезны все, потому что враг очень серьезный. "Моя жена, например, тоже воюет и я этим горжусь", - добавил военный.

"Если женщины хотят, то почему нет. Но должно быть добровольно, а не принудительно. Потому что если у нас уже женщины принудительно будут идти в армию, а эти "фитнес-мальчики" будут убегать, то я не знаю, что тогда от этого общества можно ожидать", - прокомментировал военный.

Мобилизация в Украине: новости

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий высказал мнение, что проблема с нехваткой людей на фронте заключается не в действиях ТЦК. Ключевая проблема кроется в недоверии.

13 ноября министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена.

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