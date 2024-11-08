Соломия Бобровская считает, что мобилизация женщин не будет иметь успеха в усилении армии.

Обсуждение о введении обязательной мобилизации женщин не подталкивают их на сближение с военным делом, а заставляют задумываться о выезде за границу. Об этом заявила народный депутат от "Голоса" и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, резервистка Сил специальных операций ВСУ Соломия Бобровская.

"Я откровенно не понимаю спекулятивного хайпа по поводу принудительной мобилизации женщин "уже завтра", потому что это не соответствует ни государственным потребностям, ни реалиям. И я против этого. Такие дискуссии не наталкивают наших женщин на сближение с военным делом, а заставляет думать о выезде за границу и этой категории, которая и так составляет 70-80 % украинцев, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года", - подчеркнула она.

По словам нардепа, сейчас в Украине начал хорошо работать рекрутинг в армию, поэтому нет никаких проблем с добровольной мобилизацией женщин на те должности, куда они захотят.

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"Массовая принудительная мобилизация женщин не будет иметь успеха в усилении армии. А проваленная мобилизация мужчин - не повод разводить манипулятивные дискуссии о мобилизации женщин", - считает политик.

В свою очередь Бобровская поддерживает то, чтобы украинские женщины, как и мужчины, с 18 лет проходили базовую военную подготовку или шли на военную кафедру.

"И никогда этого не скрывала, более того - отстаивала такие изменения в законе о мобилизации", - отметила она.

По мнению нардепа, это важно по нескольким причинам, а именно:

получение военной специальности, чтобы в критический момент у женщины было представление базовых вещей, начиная с медицины, обращения с оружием и понимать как действует та или иная военная сфера;

формирование национальной военной культуры нации;

способствует созданию резерв сил обороны, которые в определенный момент являются развернутой сетью по всей территории Украины национального сопротивления.

Мобилизация женщин в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий ВСУ Андрей Гнатуш заявил, что по состоянию на сегодня в Украине нет потребности в мобилизации женщин. По его словам, всеобщая мобилизация женщин посеет хаос в стране.

В то же время воин-адвокат Евгения Закревская считает, что обязательная мобилизация женщин в Украине актуальна. Она отметила, что такую мобилизацию нужно было давно объявить.

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