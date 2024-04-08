Документ касается усиления ответственности по всем вопросам относительно ведения учета и нарушения законодательства о мобилизации.

Проект закона №10379 находится в Верховной Раде с 25 декабря прошлого года, но в существующем виде он не имеет никаких шансов для принятия и его надо полностью переписывать.

Такое мнение высказали народные депутаты Украины Андрей Осадчук и Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона. "Никто им особо не интересовался, потому что он шел как сателлитный к основному законопроекту, который должен менять правила мобилизации", - рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Законопроект обсуждали на рабочей группе в рамках Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где присутствовали представители Генерального штаба ВСУ. "Он не большой, но и не маленький, касается целого ряда вопросов: усиление ответственности по всем вопросам ведения учета, о нарушении законодательства о мобилизации и тому подобное. Опуская все детали, скажу, что этот законопроект не то что близок к "нулю", чтобы его приняли, но его в таком виде никто принимать не будет. Потому что сейчас есть абсолютно категорически отрицательные выводы всех задействованных учреждений, начиная от экспертного управления Верховной Рады, заканчивая Национальной полицией и СБУ. Оно написано, скажем так, очень плохо, как по форме, так и по сути",- акцентировал Осадчук.

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Он добавил, что законопроект подан именно Кабинетом министров Украины. "Я бы не хотел вдаваться в детали критики авторов. Там было предложение поднять штрафы до 100 тысяч, до 200 тысяч гривен, какую-то безумную уголовную ответственность за отказ прохождения врачебной проверки и прочее. Это приниматься не будет. Мы будем, скорее всего, вообще пробовать это завернуть. Но в традициях этого парламента есть такая форма поддерживать не законопроект, а идею. Поэтому я не исключаю, что этот законопроект будут пытаться протягивать как идею, но в любом случае это все будет переписываться", - подчеркнул депутат.

Осадчук отметил, что ответственность за неявку в ТЦК и сейчас существует, базовые штрафы надо поднимать, но одними наказаниями не решить вопрос качества призыва. "Сейчас речь о том, что есть тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности, которые не могут быть реализованы. Не могут найти этих уклонистов, потому что у нас должным образом не работает реестр. Так же мы понимаем, что проблема с мобилизацией не только в потенциальных мобилизованных, но и в качестве именно работы ТЦК, в качестве работы военно-врачебных комиссий", - сказал он.

Осадчук резюмировал, что надо сделать все, чтобы повысить качество работы ТЦК. "Мы понемногу будем это все рассматривать, конечно, не с такими амбициями как это предлагали авторы с поднятием заоблачных штрафов, их надо корректировать", - констатировал депутат.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк согласился с мнением коллеги и отметил, что та версия законопроекта, которая озвучивалась и обсуждалась в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, "не имеет перспективы даже попадания в сессионный зал, не говоря о наборе 226 голосов".

"Нужно будет вести профессиональную дискуссию, что совершенствовать и какая ответственность должна быть. В конце концов, она и сегодня существует в административном и уголовном судопроизводстве. Но то, что предлагается на сегодня, оно не выдерживает никакой критики и не является обоснованным. Дискуссия такая продолжается и она может снова вылиться в какую-то уже другую, более мягкую форму законодательной инициативы", - акцентировал Цимбалюк.

Наказание за отказ пройти ВВК: что известно

Как писал УНИАН, в декабре прошлого года Кабмин вместе с регистрацией законопроекта №10378, который предусматривает усиление мобилизации, подал проект закона №10379, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. В частности, согласно второму документу за отказ пройти медосмотр предусмотрена уголовная ответственность.

Народный депутат Максим Бужанский отмечал, что этот законопроект будут рассматривать в комитете, но законодательную норму, которой предлагается наказывать за отказ от прохождения медицинского осмотра лишением свободы на срок до пяти лет, могут заменить на очень большой административный штраф.

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