Такой вид наказания предлагается заменить штрафом.

Народный депутат Украины Максим Бужанский объяснил, примет ли парламент новую законодательную норму, которой предлагается наказывать за отказ от прохождения медицинского осмотра лишением свободы на срок до пяти лет.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, реагируя на новость о том, что Верховная Рада рассмотрит законопроект, которым предлагается за отказ от прохождения медицинского осмотра наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

"Не будет такого, эту норму мы из законопроекта убираем, сам законопроект рассмотрим в комитете в понедельник", - отметил Бужанский.

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Он добавил, что в качестве наказания речь будет идти об очень большом административном штрафе, но не о лишении свободы.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря в ВР был зарегистрирован правительственный законопроект №10379, который предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения.

В нем, в частности говорится о том, что за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра) в особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее норма о наказании именно за отказ от прохождения медосмотра отсутствовала.

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