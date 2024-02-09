Нововведение необходимо для правильно построенной логистики подготовки людей, которые пойдут на ротации.

Для того, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте, Кабмин пошел на встречу ТЦК и теперь они могут выстраивать свою работу по круглосуточному графику.

Что означает расширение Кабмином полномочий территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые теперь могут работать круглосуточно, пояснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

"Мы же говорили об этом постоянно, что нужно точно понимать, какое количество людей необходимо для того, чтобы они прошли соответствующие тренировки, соответствующую психологическую подготовку для того, чтобы можно было обеспечить процессы ротации. А это вопрос не одной недели и дня, когда ты берешь людей, формируешь определенные тренировочные базы, насыщаешь людьми. Таким образом это будет занимать промежуток времени месяц-два-три для того, чтобы люди и функционально, и психологически были готовы к работе на переднем крае. И это все надо иначе выстраивать", - акцентировал Подоляк.

Он отметил, что круглосуточный график работы позволит избавиться от разрыва с фронтом по таймингу, ведь война "не имеет перерыва на обед".

"На мой взгляд, Кабинет министров идет навстречу ТЦК, что надо выстраивать работу не так, чтобы они работали с 9 до 18 дня. Потому что война не имеет перерыва на обед, определенного тайминга. Для того, чтобы избавиться от того, что здесь работают в определенное время, а на фронте находятся постоянно 24 на 7. Для того, чтобы этого разрыва не было и было правильно построено логистику подготовки людей, которые пойдут на ротации, доукомплектации, нужно, чтобы ТЦК работали немножко иначе", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Подоляк добавил, что нововведение касается как регламента работы территориальных центров комплектования, так и тайминга работы ТЦК. "Кстати, это касается и кадровых изменений, которые происходили и происходят в ТЦК, и, безусловно, регламента работы и тайминга работы ТЦК. Это будет правильно", - отметил он.

Новые правила работы ТЦК: что известно

Как сообщал УНИАН, Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП и решил, что они могут круглосуточно проводить медосмотры и психологические обследования ВЛК военнообязанных и резервистов.

Соответствующие изменения были внесены в Положение о ТЦК и СП, которое предусматривает, что во время проведения мобилизации или во время действия правового режима военного положения ТЦК предоставляется право круглосуточно выполнять определенные действия.

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