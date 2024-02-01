Субъект хозяйствования должен не менее одного раза в год сверять учетные данные своих работников с данными в ТЦК.

По состоянию на начало февраля граждане могут освобождаться от мобилизации в случае бронирования, порядок которого определен соответствующим постановлением Кабмина. Существует определенный алгоритм бронирования. Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

"На мой взгляд, сейчас слишком много бронирования... Это все проверят. Предприятие должно не менее одного раза в год сверять учетные данные своих работников с учетными данными в ТЦК", – заявил руководитель ТЦК.

Однако от добавил, что ТЦК не имеют полномочий проверять, физически работает ли забронированный работник на предприятии. Задача территориальных центров комплектования – проверить соответствие военно-учетных документов, военно-учетной специальности, своевременность обновления учетных данных и другие данные.

Видео дня

Также Новосядлый подчеркнул, если предприятие определено критически важным или имеет мобилизационное задание, изготавливает товары военного назначения и прочее, то ему необходимо иметь квалифицированных работников, которые будут выполнять эти задачи. Поэтому, призвав таких рабочих, можно наделать больше вреда государству с точки зрения обороны.

Что касается избежания мобилизации с помощью справки о непригодности по состоянию здоровья, то для проверки созданы военно-врачебные комиссии, которые комиссионно осматривают каждого военнообязанного и выносят решения.

"Если заключение "пригодный" или "ограниченно пригодный", то такое лицо мы рассматриваем как кандидата на призыв. Если же решение "временно непригодный" или" непригодный", то эти данные перенаправляют на Киевскую городскую комиссию и Центральную военно-врачебную комиссию", – отметил военный.

Он пояснил, что в случае, если доказательств недостаточно или есть какие-то вопросы к самому военнообязанному, его вызывают на высшие комиссии. Если военнообязанный не согласен с решением районной ВЛК, он может обжаловать его на высших комиссиях.

Такая же ситуация с проверкой браков с людьми с инвалидностью или опекунства над ними на предмет фиктивности. ТЦК не имеют полномочий осуществлять такие проверки, но могут проверять документы о наличии других лиц, которые должны осуществлять уход за таким лицом.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде готовят новые правила бронирование сотрудников. Депутаты предлагают ввести дополнительную уплату к военному сбору за каждого забронированного работника.

В конце января Кабмин подал в Верховную Раду обновленный законопроект об усилении мобилизации. Если депутаты проголосуют "за", а президент подпишет документ, новые правила вступят в силу.

Вас также могут заинтересовать новости: