Это нужно сделать в семидневный срок.

В Украине в период мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение семи дней сообщать соответствующие органы об изменении семейного положения, адреса проживания, работы и других данных. Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк рассказала в комментарии "РБК-Украина", какие могут быть штрафы за это.

Согласно законодательству, призывники, военнообязанные, резервисты должны уведомлять органы, в которых состоят на воинском учете изменение таких данных:

семейного положения;

адреса проживания (пребывания)

номеров телефона;

адреса электронной почты (при ее наличии),

получения образования;

получения новой должности.

Это нужно сделать в семидневный срок. Обновить информацию можно также через ЦПАУ и через "информационно-телекоммуникационные системы".

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Если же нарушить правила воинского учета, то человека могут оштрафовать за административное правонарушение. Однако в примечании к соответствующей статье закона указывается, что денежное наказание не применяют, если эти данные государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов может подтянуть через электронный обмен информацией с другими реестрами, базами или системами государственных органов.

Из этого следует, что оштрафовать на несвоевременное уведомление об изменениях могут только если нужной информации у государства нет.

"Привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы в течение семи дней не сообщили эти данные могут, если отсутствует реестр или база данных, из которых можно почерпнуть такую информацию. Например, если о принятии на работу работодатель сообщает налоговые органы и соответственно информация о месте работы есть у этих органов, то вряд ли данные по изменению должности можно найти в каком-то государственном реестре", - отмечает юрист.

То же касается и изменений состояния здоровья. Поскольку какой-то обобщенной базы данных нет, а потому если у человека нет установленной инвалидности, то временные проблемы со здоровьем могут рассматриваться как нарушение обязанности сообщать об изменениях в состоянии, которые влияют на выполнение военных обязанностей.

"В Украине также нет какого-то реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средства связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", - подытожила Карплюк.

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