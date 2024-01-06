Роман Лихачев считает, что от ТЦК можно избавиться.

Адвокат Роман Лихачев рассказал о своем видении, как можно провести в Украине мобилизацию без лишних хлопот. Он считает, что этим вопросом должны заниматься Центры предоставления административных услуг, а эффективным инструментом стала бы "Дия".

"Я бы убрал полностью ТЦК от работы с мобилизацией. Я считаю, что с этим могут справиться местные власти, ЦПАУ… Если имеет человек право на отсрочку, подал все документы, есть четкий перечень, и в "Дию" пришел документ об отсрочке и временное удостоверение военнообязанного, или военный билет", - заявил юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев в комментарии NV.

Он призвал убрать от процесса мобилизации чиновников, а также работать с мотивацией украинцев. Эксперт убежден, что человек, который идет в армию, должен быть уверен в том, что не будет иметь проблем с деньгами, и его семья всегда будет обеспечена.

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Кроме того, он призвал признать, что война - надолго.

"Воевать действительно придется, скорее всего, всем", - подытожл адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что военные заявили о необходимости мобилизовать 450-500 тысяч украинцев.

Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривает ряд скандальных изменений, в том числе снижение мобилизационного возраста и ответственность за неявку в военкомат.

4 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение нового законопроекта о мобилизации

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