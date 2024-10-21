О том, что повестка лежит в почтовом отделении, работник почты должен оставить в почтовом ящике сообщение.

Кабмин приравнял сроки хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Для того, чтобы забрать заказное письмо с почты, которое прислал ТЦК в адрес военнообязанного, теперь будет три дня. Об этом рассказал львовский юрист Олег Мицик в эфире "Украинского радио. Львов".

Он утверждает, что в законе о мобилизации, который приняли в апреле 2024 года, есть пробел относительно механизма получения повесток.

"Там есть отсылка к постановлению Кабинета Министров. Кабмин в июне этого года, никого не предупреждая, расписал этот раздел, где установил новые правила игры. Люди искренне считали, что будет так, как и раньше: мы не обновили данные, не указали новый адрес, то и повестку не получим", - пояснил юрист.

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По его словам, Кабмин установил, что повестка считается полученной:

если лицо получило ее лично;

если отказалось получать, в том числе и под фиксацию, в том числе, если это зафиксировано работником почтового отделения;

если работник почтового отделения установил, что лицо отсутствует сейчас или вообще здесь не проживает.

То есть все эти варианты подтверждают, что лицо оповещено о повестке.

"Поэтому я всегда советую брать повестку. А если вы ее не взяли, то вы все равно являетесь оповещенным", - говорит он.

Мицик отметил, что вышеупомянутое постановление Кабмина предусмотрело порядок централизованной отправки повесток. Юрист рассказал:

"Кабмин установил, что Минобороны рандомно из реестра "Оберіг" выбирает людей, формирует повестки в электронном варианте, сбрасывает на ТЦК, в ТЦК оператор на каждую из них накладывает электронно-цифровую подпись военкома, возвращает их в Минобороны, Минобороны направляет их на печать, где печатают, конвертируют, составляют опись вложения и рассылают по адресам. Порядок о централизованной рассылке начал действовать с конца августа. А изменения в правила почтовой связи внесли в начале октября. Но Кабмин внес изменения, где предусмотрел порядок действий почтового работника, который вручает эти повестки".

Теперь предусмотрено, что человек, которому поступает повестка, должен явиться за ней в течение трех дней, а также работник почты должен лично сообщить лицу об этой повестке или же по телефону.

О том, что повестка лежит в почтовом отделении, работник почты должен оставить в почтовом ящике сообщение.

"Раньше только судебная повестка вручалась лично. Любой другой документ можно было вручить члену семьи. Ко мне пришел первый человек, которому почтовый работник через соседку сообщил, что на почту принесли повестку. Я посоветовал своему клиенту немедленно идти в отделение, получить свою повестку и прийти с ней ко мне", - пояснил Мицик.

Он отметил, что в правилах почтовой связи не указано или за три календарных дня, или за три рабочих дня человек должен забрать свою повестку с почты. Поэтому вполне возможно, если повестка придет в пятницу и военнообязанный не успеет ее получить, то с понедельника он может считаться нарушителем.

"Ожидаю, что споров из-за этого будет много", - добавил юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости

Сотрудники полиции и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) при общении с людьми на улицене имеют права применять физическую силу, накладывать штрафы на месте или забирать личные вещи.

В то же время, по его словам, правоохранители и работники ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы, если же таких документов человек при себе нет, это является нарушением закона.

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