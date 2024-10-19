Правоохранители и сотрудники ТЦК не имеют права применять физическую силу или забирать личные вещи.

Сотрудники полиции и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) при общении с людьми на улице не имеют права применять физическую силу, накладывать штрафы на месте или забирать личные вещи. Об этом в эфире Суспильного сообщил юрист Марко Коломоец.

В то же время, по его словам, правоохранители и работники ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы, если же таких документов человек при себе нет, это является нарушением закона. При этом информацию о человеке можно посмотреть в базе "Оберіг" - для этого человек должен предоставить паспорт гражданина Украины или другие документы, подтверждающие личность.

Кроме того, юрист пояснил, что проверить документы могут где угодно - в частности, в торговом центре или на автобусной остановке. Также полицейские могут осуществить "принудительный вызов", выписать человеку повестку или доставить его в территориальный центр комплектования. Юрист советует снимать процесс общения на телефон, чтобы потом иметь возможность себя защитить. А вот лишних провокационных действий следует избегать.

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"Если к вам подходят представители ТЦК, или работники полиции, или какие-то другие представители правоохранительных или исполнительных органов нашей власти, то вы должны быть уверены, с кем вы общаетесь. Если это представитель правоохранительных структур, он должен предоставить вам свое служебное удостоверение. Если оно не соответствующее, если его нет - с этими людьми не о чем общаться", - рекомендует Коломоец.

Он отмечает, что если человек предполагает, что работники полиции что-то нарушают, ему следует обратиться в Государственное бюро расследований со специальным заявлением о совершении преступления, и предоставить соответствующие доказательства. В случае возможных нарушений со стороны представителей ТЦК человеку стоит обратиться в полицию, Военную службу правопорядка и ГБР:

"Какая будет дальнейшая реакция - это очень риторический и философский вопрос, потому что мы знаем то, что знаем. Но механизм выглядит таким образом".

Юрист также пояснил, что забирать личные вещи представители ТЦК права не имеют. При этом за нападение на них гражданам грозит уголовная ответственность по статье об угрозе жизни и здоровью военнослужащего.

Мобилизация в Украине - последние новости

Рейды ТЦК в ресторанах и на концертах являются правильным шагом. Такое мнение высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, она чувствует несправедливость, когда видит в публичных местах абсолютно здоровых мужчин, которые "просто наслаждаются жизнью".

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