По словам младшего сержанта ВСУ, законопроект о мобилизации имеет право на существование, но нужно провести образовательную программу.

Данные о том, что призывников после мобилизации неподготовленными отправляют на фронт, являются российской информационно-психологической операцией (ИПСО). Все проходят соответствующее обучение. Об этом в эфире проекта "Станция Краматорск" заявил младший сержант Станислав Бунятов (позывной "Осман" из 24 отдельного штурмового батальона "Айдар"), комментируя законопроект об изменениях в правилах мобилизации.

"Обучение проходят все, из "бусика" в окоп точно никого не бросают. Гражданские люди, чтобы найти оправдание, почему они не мобилизуются, готовы принимать даже российские ИПСО, и нести это дальше в наше общество", – подчеркнул военный.

По его словам, законопроект о мобилизации имеет право на существование, но нужно провести образовательную программу, например, по системе рекрутинга "Азова". А граждане критикуют законопроект о мобилизации, потому что не хотят воевать.

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"Все возмущения связаны с тем, что кого-то мобилизуют. Это как сафари, где военком – охотник, а он – "дичь", его загоняют в армию", – добавил младший сержант.

Он считает, что было бы полезно призывать известных блогеров, которые пишут о войне и донатят на ВСУ, в то же время не обязательно отправлять их на фронт.

Изменения в мобилизации

Ранее УНИАН писал, что 10 января во фракции "Слуга народа" решили вернуть правительственный законопроект о мобилизации на доработку, после чего документ отозвали.

В зарегистрированных в парламенте законопроектах о мобилизации есть предложение изымать у ФЛП машины на нужды войска. Бывший судья Конституционного суда, первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин прокомментировал законность такой нормы.

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