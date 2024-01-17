В частности, участие заключенных в войне с оккупантами он поддержал.

Военнослужащий спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" Артем Ракитин, который сейчас проходит реабилитацию, поделился мыслями об уклонистах, женщинах в войске и мобилизации заключенных.

В интервью "Суспільному" он посоветовал мужчинам ходить не в кальянные, а пойти в какую-то школу, где научат медицине и тому подобное: "Пацаны, я вам откровенно говорю, не делайте себе... не знаю, не в кальянные ходите, курите, это от всего сердца, а найдите какую-то мобилизационную школу, которая проводит медицину, ходите туда. Не на кальян ходите, не с девушкой в кафе, а лучше с девушкой приходите на медицинские какие-то курсы, чтобы вам дали автомат в руки подержать, что есть много видов разных автоматов даже, я не знаю. У меня даже ребенок уже научился разбираться".

Он также прокомментировал законопроект о мобилизации, который сейчас активно обсуждают в информацином пространстве. По его словам, уклонистов "реально много".

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"Надо набираться храбрости и становиться в ряды ВСУ, спецподразделения. Потому что в нашей стране, в наше время в этом наша страна нуждается. Мы можем потерять то, что мы сегодня имеем, самое дорогое – это земли, свобода", – добавил Ракитин.

При этом спецназовец выступил против того, чтобы женщины штурмовали позиции. По его словам, их можно ставить на обеспечение.

"Вообще война – не женское дело, но стоять в окопе со мной штурмовать, нет. Точка. Нет. Но есть какие-то вопросы, которые можно перебросить на девушек, чтобы эти девушки этим и занимались. По обеспечению вообще бы девушек поставил. У них бы совесть так не играла, если бы они видели ребят, которые пришли из боевого и сказали: "Дай мне берцы", она бы и свои отдала", – объяснил он свою точку зрения.

Зато участие заключенных в войне с оккупантами он поддержал. Ракитин подчеркнул, что воевать – дело непростое, и не каждый на это решится.

"У меня, например, младший брат сейчас лишен свободы. Он стремится на службу и готов оборонять. Да, я считаю, да. Есть которые наоборот – СОЧшники (самовольное оставление части, – ред.), они не готовы воевать, готовы сесть в тюрьму, а те, которые готовы – конечно, на фронт нужны. Если есть какие-то казаки, тигры, они же лишены свободы не просто так, конечно. Я считаю, что не то что там, как Пригожин начинал, кровью готовы защитить родину, нет. Если чувак готов, если пацан там какой-то готов воевать. Слушайте, воевать – это непростое дело, не у каждого есть яйца воевать. Я считаю, да", – добавил спецназовец ГУР.

Мобилизация в Украине: что говорят военные

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает, что Украине нужно быстро принимать законопроект о мобилизации. По его словам, опций немного – либо мобилизация, либо оккупация.

В свою очередь командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины валид Ю. (позывной "Крым") болтать, что если мобилизовывать только мотивированных военнообязанных, набрать необходимое количество людей не получится. В то же время он подчеркнул, что в армии есть проблема – это отношение к людям.

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