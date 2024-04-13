Федор Вениславский отметил, что сейчас речь идет о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы.

Положения о демобилизации исключили из нового закона о мобилизации по просьбе Кабинета министров. Для решения этого вопроса правительство должно разработать отдельный проект закона.

"Из-за того, что субъект права законодательной инициативы - Кабинет министров Украины - принял решение и обратился с письмами, которые вы можете найти уже, они направлены в Верховную Раду Украины, с просьбой изъять эти вопросы и поручить правительству разработать отдельный законопроект, связанный с увольнением", - рассказал народный депутат и член Комитета Верховой Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию "Обозреватель".

При этом он указал, что в период войны демобилизации в стране быть не может, поэтому речь может быть лишь о дополнительных условиях для увольнения.

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"Я бы здесь не применял термин "демобилизация", он в условиях войны вообще не применяется, поскольку демобилизация - это перевод в целом всего на мирный лад, а до конца войны мы можем говорить только о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих, которые в течение определенного срока выполняли боевые задачи", - объяснил политик.

По словам Вениславского, Кабмин должен разработать закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы военнослужащих, которые воюют.

Демобилизация в Украине - последние новости

Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал исключение такой важной для военных нормы. По его словам, демобилизация - это мирный процесс, а война продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя. В то же время он указал, что идет работа над отдельным законопроектом, который установит сроки для демобилизации военных и условия этого процесса.

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