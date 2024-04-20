По словам Фирсова, когда военные услышат четкие сроки демобилизации, то это будет дополнительной мотивацией.

Военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов убежден, отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников.

По его мнению, "происходят очень плохие сигналы".

"Потому что когда военным говорят, что демобилизация будет и надо ее подождать, а потом говорят, что это невозможно, - это сигнал, что обманули. Украинцы любят свободу, мы за нее отдаем жизнь, а свобода - это выбор. Поэтому украинцам надо нарисовать хотя бы гипотетический выбор и сказать, что через 3-5, пусть даже 7 лет у вас будет выбор и возможность пройти демобилизацию", - сказал Фирсов на телеканале "Эспрессо".

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По словам Фирсова, когда военные услышат четкие сроки демобилизации, то это будет дополнительной мотивацией. При этом он уверен, что это не значит, что все побегут писать заявления об увольнении, поэтому огромное количество останется в ВСУ.

"Но людям надо давать выбор, чтобы они не чувствовали себя рабами. Что одних загнали в армию, и назад пути нет, а другие "косят" от армии, наслаждаясь жизнью в ресторанах. Это очень демотивирует, и раскалывает страну, а страну нужно сшивать. Поэтому вопрос демобилизации срочно надо решить, чтобы четко всем ребятам ответить", - добавил защитник.

Демобилизация в Украине - мнения

Народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко считает, что при условии постоянных ротаций 70-80% военных вернулись бы на фронт после демобилизации. Он убежден, что демобилизация зависит прямо пропорционально от мобилизации.

Нардеп отметил, что если бы в стране была активная мобилизация, то вопрос увольнения военных не стоял бы так остро, ведь именно те, кто ежедневно рискует своей жизнью на первой линии и спрашивают об этом. Поэтому он предлагает проводить ротации в Силах обороны и отпускать военных в отпуска, чтобы они проводили время дома, а потом возвращались защищать Украину.

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