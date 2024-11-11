Юноши, достигшие 17-летия, должны обязательно получить приписку от территориального центра комплектования.

В Украине каждый год с января по март осуществляют приписку юношей, которым исполнилось 17 лет. В такой процедуре принимают участие все допризывники, проживающие на территории того или иного района или города. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП.

Отмечается, что приписка проводится в течение года для тех, кто вовремя не прошел ее к призывным участкам.

"Приписка к призывным участкам проводится с целью постановки граждан на воинский учет, определения их количества, степени пригодности к военной службе, установления уровня образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки. Кроме того, в период приписки допризывников изучаются их деловые, индивидуально-психологические и моральные качества", - объяснили в ТЦК и СП.

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Такая оценка личных качеств помогает призывным комиссиям принимать решение о назначении будущих призывников в соответствующие категории войск или военные формирования. Также это помогает выявлять кандидатов для поступления в военные учебные заведения.

"Призыв граждан по мобилизации осуществляется только по достижению лицом 25-летнего возраста", - напомнили в сообщении.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в ТЦК рассказали, сколько времени может длиться административное задержание в рамках мобилизации. Отмечается, что в военкомате человек может находиться некоторое время для проверки данных, прохождения ВВК, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован.

Также стало известно, кто и где может раздавать повестки. В ТЦК отметили, что в состав стандартной группы оповещения могут входить, кроме полиции и военкоматов, и представители органов власти и органов местного самоуправления.

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