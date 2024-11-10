По словам представителя Полтавского ТЦК и СП, человека могут мобилизовать сразу после административного задержания.

Если после административного задержания человека доставляют в отделение полиции, то его могут там держать только 3 часа. Однако в рамках мероприятий мобилизации после административного задержания человека доставляют не в полицию, а в ТЦК и СП. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Суспільному".

"В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован. Если ВВК признает гражданина годным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки и он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания", - отметил Истомин.

Также представитель Полтавского ТЦК и СП рассказал, как долго могут продолжаться мобилизационные мероприятия в Украине:

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"Нужно понимать, что мобилизационные мероприятия продолжаются из-за того, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого нужны как техника, так и военнослужащие. Силы обороны удерживают этот натиск, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации".

Он добавил, как только будет мобилизовано достаточное количество людей, то все мероприятия, вместе с силовой мобилизацией и административными задержаниями "исчезнут как явление".

Мобилизация в Украине - последние новости

Также Истомин рассказал, кто и где может раздавать военнообязанным повестки. По его словам, в состав стандартной группы оповещения также могут входить представители органов власти и органов местного самоуправления.

Также юрист объяснила, можно ли получить отсрочку от призыва, если человек вовремя не обновил данные. В частности адвокат советует провести такой алгоритм действий: для того, чтобы ТЦК и СП быстрее принял решение, нужно обновить персональные данные и пройти ВВК.

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