Нардеп Вениславский сделал вывод, что наказание может не простимулировать, а "отрезать желание возвращаться в Украину".

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский признался, что передумал относительно того, стоит ли наказывать украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью ВВС.

"Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - отметил он.

Потому, как он добавил, сейчас этого делать не стоит.

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"После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что, наказание может иметь обратный эффект", - заявил нардеп.

Что же касается военнообязанных, которые поступили в вузы на дневную форму обучения, Вениславский сказал, что по ним также идут споры из-за "чувствительности вопроса":

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование… Это очевидная для меня, как для юриста, форма избежать призыва по мобилизации. На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос нужно решать, я думаю, в этом нет сомнений. Когда это будет, как это будет - посмотрим".

Экстрадиция уклонистов - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что в Украине обсуждают возможность экстрадировать мужчин, которые незаконно выехали за границу во время войны.

В частности, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявлял, что экстрадированными могут быть украинцы, которые незаконно получили справки для уклонения от призыва, они же будут нести ответственность по закону.

В свою очередь министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что это крайне сложная и кропотливая работа и, чтобы сделать такую экстрадицию возможной, необходимо выполнение целого ряда условий. По его словам, это пока невозможно.

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