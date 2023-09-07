При этом расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, пока не планируется.

Украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября. Таким образом они приобретут статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что в прошлом году Рада внесла изменения в ст. 1 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми предусмотрено взятие на обязательный воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

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В связи с этим, согласно приказу Минобороны, предусмотрено, что с 1 октября украинки с указанными профессиями должны стать на учет.

"Если они будут стоять на учете, то приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который для них установлен. То есть, если будут отдельные документы, которые дают право на временный выезд - тогда они смогут поехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - пояснил детали Вениславский.

Он добавил, что все женщины, имеющие военно-учетные специальности, родственные с военным делом, также с 1 октября могут встать на учет добровольно.

"Расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, пока не планируется", - уточнил Вениславски.

Военный учет для женщин

В октябре 2022 года Рада приняла закон о добровольном военном учете среди женщин. А женщины, имеющие профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно становиться на учет.

Сегодня в ВСУ объяснили, что постановка на военный учет женщин отдельных профессий с 1 октября необходима для проверки мобилизационного ресурса, а отправлять на фронт сейчас никто их не будет.

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