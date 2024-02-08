Сейчас министерство работает над разработкой этого функционала.

Министерство цифровой трансформации сейчас работает над введением электронного военного билета и электронного кабинета призывника, но, скорее всего, он будет существовать вне платформы "Дия". Об этом заявил глава Минцифрры Михаил Федоров в интервью украинской редакции Forbes.

По его словам, разработка электронного билета ведется так, что в теории этот функционал может появиться и в "Дие", но в итоге, вероятнее всего, он будет существовать отдельно.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дии". Однако, вероятнее всего, его не будет [в Дии]. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно", - заявил Федоров и отметил, что приоритет в раскрытии этой информации принадлежит Министерству обороны.

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Однако позже пресс-служба Минцифры уточнила в комментарии Forbes, что военного билета и электронного кабинета призывника в мобильном приложении "Дия" таки не будет. Других подробностей пока не приводят.

Электронный военный билет и электронный кабинет призывника

Как писал УНИАН, в январе в Верховную Раду был подан новый законопроект об усилении мобилизации, который среди прочего предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного.

Как пояснил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк, электронный кабинет позволит гражданам вносить свои учетные данные без очного визита в ТЦК. Для государства это выгодно тем, что оно получит более полную информацию о мобилизационном резерве.

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