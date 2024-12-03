С 1 декабря на портале "Дия" восстановили возможность бронирования сотрудников от мобилизации для критических предприятий. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.
По его словам, для того, чтобы подать сотрудников на бронирование в "Дие", нужно 20 минут.
"Дія" сама подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, и проверяет соответствие требованиям. Данные передаются напрямую в реестр "Обериг". Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК", - отметил министр.
Федоров отметил, что положительный результат бронирования автоматически отобразится в приложении "Резерв+".
Бронирование от мобилизации в Украине
С 1 декабря в Украине были изменены подходы к бронированию работников от мобилизации. Нововведения будут касаться определения статуса "критического" предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 декабря бронирование работников от мобилизации будет проводиться только онлайн.
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