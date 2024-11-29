Министр цифровой трансформации отметил, что новых работников смогут бронировать сразу, никакой срок отрабатывать не надо.

С 1 декабря бронирование работников от мобилизации будет проводиться только онлайн. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

"Раньше была опция бронирования через Дию и офлайн. С 1 декабря будет только онлайн, это решит проблему с длительной обработкой документов", - пояснил он.

Федоров отмечает, что предприятия, которые сохранили статус критичности во время аудита, должны обновить его до 28 февраля.

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"Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28.02", - подчеркнул он.

Министр также пишет, что новых работников смогут бронировать сразу, никакого срока отрабатывать не надо.

"Но зарплата у работника должна быть более 20 тысяч гривен. Кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City", - подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что согласно новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно соответствовать 3-м критериям, два из которых:

средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен,

отсутствие налоговых долгов.

Третий критерий "выбираете самостоятельно" из перечня:

резидентство в Дія.City,

1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,

32+ млн евро поступлений,

важность для национальной экономики или потребностей тергромады.

Для получения или подтверждения критичности необходимо собрать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, и подать в профильный госорган.

"Работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Резидент Дія.City - в Минцифры. Платите более 1,5 млн евро налогов за год, 32+ млн евро поступлений или важны для национальной экономики - в Минэкономики", - разъяснил министр.

Бронирование от мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, в октябре в Украине бронирование работников поставили на паузу. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, более 900 тыс. человек получили бронирование от мобилизации и Кабинет министров допускает дальнейшее увеличение этой цифры.

Шмыгаль заявил, что правительство планирует обновить правила бронирования по принципу "воюй или работай".

Позже Кабинет министров Украины сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Этот процесс изменится с 1 декабря 2024 года.

На днях народный депутат Богдан Кицак, разъясняя новое постановление Кабмина о бронировании, заявил, что для бронирования работник должен быть трудоустроенным на предприятии до 18 мая 2024 года. По его словам, те, кто устроился на работу после этой даты, права на отсрочку не будут иметь.

Но позже в Министерстве экономики опровергли информацию нардепа Кицака, заявив, что дата приема работника на работу не влияет на возможность забронировать его от мобилизации.

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